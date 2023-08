Robin Gosens ficha por el Unión Berlín tras 6 temporadas en Italia

Union anunció la transferencia el martes sin especificar la duración del contrato o la tarifa involucrada. Tanto Kicker como el periódico Suddeutsche Zeitung informaron que valía hasta 15 millones de euros.

Gosens, de 29 años, quien apareció como suplente en la final de la Champions de la temporada pasada con el Inter, jugará en la Bundesliga por primera vez después de pasar la mayor parte de su carrera en Holanda e Italia.

Gosens, que ha jugado 18 partidos con Alemania, nació de madre alemana y padre holandés en Emmerich, una ciudad alemana cerca de la frontera holandesa. Se unió al equipo holandés Vitesse antes de cumplir 18 años en el 2012.

Gosens jugó fútbol de primera división en los Países Bajos para el Heracles Almelo antes de unirse al equipo italiano Atalanta en 2017. El entrenador del Atalanta, Gian Piero Gasperini, sacó lo mejor del incansable jugador en una formación 3-4-3, donde jugó como lateral izquierdo o exterior.

Gosens se unió al Inter de Milán en enero de 2022 por una tarifa reportada de más de 27 millones de euros, pero no logró el mismo impacto que tuvo en cuatro temporadas y media en Bérgamo, obstaculizado en parte por las lesiones.

Utilizado generalmente como sustituto del Inter la temporada pasada, Gosens salió de la banca en la derrota final de la Liga de Campeones ante el Manchester City. El internacional italiano Federico Dimarco fue el preferido en su posición habitual en el mediocampo izquierdo. El Inter también fichó el martes al lateral brasileño Carlos Augusto cedido por Monza.

Official, confirmed. Robin Gosens joins Union Berlin on permanent deal from Inter ⚪️🔴🇩🇪 #Bundesliga pic.twitter.com/7UIxjKr2TN

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 15, 2023