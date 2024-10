Rochet asume su responsabilidad en la derrota ante Perú

El portero brindó declaraciones tras la caída en Lima.

Perú derrotó 1-0 a la selección uruguaya por la fecha 9 de las Eliminatorias Sudamericanas. La Bicolor logró su primera victoria en esta competencia tras un gol de cabeza de Miguel Araujo. En la jugada del tanto de la selección peruana, el arquero de Uruguay, Sergio Rochet, cometió un error.

“Una jugada que en el principio del córner no pude salir a cortar, tenía una cortina adelante. No me dio para salir, tuve que volverme a posicionar. Después fue un tema de reacción, creo, cabeceó boca de jarro, si la cabeceaba un poco más lejos me daba el tiempo para tocar la pelota e intentar sacarla y cayó en el palo”, fueron las palabras del portero de la selección charrúa.

El guardameta de Internacional de Porto Alegre también dijo: “Obviamente, sabíamos que una fortaleza de ellos era la pelota quieta, nos tocó sufrir eso. Hicimos hincapié en ese tema de ellos y ahora toca corregir. El próximo partido tenemos que volver a ganarlo, que hace tiempo no lo hacemos”

“Tristeza y amargura por no haber conseguido el resultado que venimos a buscar. Vinimos con una expectativa de sumar y ponernos a tiro para intentar a llegar al primer lugar. Una derrota que nos duele, un rival que se jugaba mucho. La tabla a veces miente porque creo que es un rival que ha hecho buenos partidos y en la tabla estaba en la última posición. Ahora a tragar este sabor amargo que tenemos hoy en día y trabajar para sumar tres puntos la próxima fechas”, finalizó Rochet.

