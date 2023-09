Rodrigo Vilca jugará en la Primera División de una liga europea

El ex Municipal vestirá las sedas del equipo serbio FK Voždovac.

Rodrigo Vilca es nuevo jugador del FK Voždovac de Belgrado y disputará la Superliga, la Primera División de Serbia, mediante una cesión de préstamo.

El volante nacional estará cedido en el cuadro balcánico hasta el final de la presente temporada procedente del Newcastle de Inglaterra.

Las redes sociales del club de la capital de Serbia, publicó: “El club de fútbol Voždovac contrató a Rodrigo Vilca. ¡El futbolista peruano jugará en el equipo de Dušanovac hasta final de temporada como cedido por el Newcastle inglés!”.

El sitio oficlal de Voždovac continuó con la información: “Se trata de un volante de 24 años que creció en el Deportivo Municipal y en octubre de 2020 pasó al popular Urracas. Posteriormente estuvo cedido en Doncaster y en Universitario, en el que jugó la temporada pasada”

Esta es la tercera aventura que tendrá Quevedo desde que fue enrrolado por el equipo por el que brilló Nolverto Solano. Anteriormente anteriormente estuvo a préstamo en Doncaster Rovers y

Universitario.

Las palabras de Rodrigo Vilca.

El jugador de 24 años que debutó jugando por Deportivo Municipal habló sobre cómo fue el acercamiento con el club: “Tuve reuniones con el presidente y el entrenador que me hicieron querer venir a Voždovac. Es un club maravilloso en una ciudad hermosa, con muchos jugadores jóvenes que quieren hacer carreras serias”.

Vilca ve esta oportunidad con muchas expectativas: “Ya he adquirido algo de experiencia, he pasado por buenos y malos momentos y ahora quiero aportar al equipo para conseguir los mejores resultados posibles. La dedicación, el esfuerzo y el trabajo duro es algo que siempre he aportado y que se puede esperar de mí incluso ahora”.

El entrenador de Voždovac se mostró ilusionado.

El DT Bojan Leontijević se manifestó sobre la llegada del peruano: “Tenemos un futbolista que es oficialmente miembro de la Premier League inglesa. Establecimos contacto con Newcastle y, gracias a esa cooperación, Rodrigo pasará un año cedido con nosotros. Juega en la posición de extremo izquierdo y ‘diez’ y viene a fortalecer la competencia en nuestro equipo, dado que allí éramos deficitarios”.

Leer más…