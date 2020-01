Rodríguez “No concretamos la que tuvimos”

Después de 13 meses, el “Mudo” Alberto Rodríguez volvió a pisar un campo de Juego. A los 71’ minutos de partido, Rodríguez ingresó por Aldair Salazar.

Dijo Alberto Rodríguez, quien volvió a jugar tras 13 meses

El zaguero de Alianza se mostró contento por su vuelta a las canchas: “Quiero agradecer y glorificar a Dios por la oportunidad de volver a jugar. Esto me ayuda a sumar minutos y llegar bien al inicio del campeonato”, afirmó.

Sobre el sistema de juego que aplicará los “Íntimos” para esta temporada: “Me ha tocado muchas veces jugar de línea de 3 y no ha habido ningún problema”, mencionó. Por último, el “Mudo” realizó un pequeño análisis del partido: “tuvimos muchas ocasiones y no se concretaron. Ellos aprovecharon los er rores nuestros y eso es lo que pasa cuando cometes errores”, sentenció.