La FIESTA no fue completa, “El resultado es lo de menos”, es una frase antigua que normalmente se usa cuando un equipo pierde en los amistosos. Eso le pasó a Alianza Lima, quien en su denominada ‘Noche Blanquiazul’ no pudo contra Millonarios de Colombia, pues perdieron 2 – 1 y dejó con sabor amargo a los hinchas que se hicieron presente en el estadio de Matute.

En su presentación, Alianza no pudo ante Millonarios en Matute y cayó ante 2-1

Los ‘Blanquiazules’ tuvieron un buen arranque en los primeros 15 minutos del juego. Tal es así que en la primera jugada de ataque por parte del elenco ‘Grone’, terminó en gol. Cuando Joazinho Arroe dio un pase como con la mano a Adrián Balboa.

Este no fue egoísta y le cedió el balón a Jean Deza, quien anotó el primero de la noche (13’). Explotaban las 30 mil almas que se hicieron presente en el recinto deportivo Victoriano. Sin embargo, la alegría no iba a durar mucho. ‘Joa’, que minutos atrás había sido héroe, ahora sería villano tras empujar a Elvis Perlaza en el área. Santibáñez no dudó en cobrar penal que Ayron del Valle convirtió en gol (23’). A los 39 minutos, José Ortiz marcaría para el conjunto colombiano y sentenciaría el juego, ya que el marcador no se movería más.

Cuando todo parecía perdido, apareció una pequeña ilusión, pues Santibáñez cobró un penal a favor del elenco ‘Grone’, pero Wuilker Fariñez le atajó el penal a Federico Rodríguez y ahogó el grito de gol de miles hinchas aliancistas.

ALIANZA LIMA (1)

Leao Butrón

Aldair Salazar

Carlos Beltrán

Rubert Quijada

Oslimg Mora

Carlos Ascues

Josepmir Ballón

Alexi Gómez

Joazinho Arroé

Jean Deza

Adrián Balboa.

DT: Pablo Bengoechea

MILLONARIOS FC (2)

Wuilker Fariñez

Juan Pablo Vargas

Luciano Ospina

Elvis Perlaza

Omar Bertel

John Duque

Carlos Pereira

David Silva

Hansel Zapata

José Ortiz

Ayron del Valle

DT: Alberto Gamero

ÁRBITRO: Miguel Santibáñez

GOLES: Jean Deza 13’ (AL). Ayron del Valle 23’, José Ortiz 39’(M)

CAMBIOS: Italo Espinoza x Leao Butrón, Rinaldo Cruzado x Joazinho Arroe, Steven Rivadeneyra x Italo Espinoza, Federico Rodríguez x Jean Deza, Carlos Ascues x Anthony Rossel, Alberto Rodríguez x Aldair Salazar, Cristian Zuñiga x Adrián Balboa, Miguel Cornejo x Alexi Gómez (AL). Diego Godoy x David Silva, Cristian Arango x José Ortiz, Silven Vega x

Jhon Duque, Juan Salazar x Hansel Zapata, Felipe Román x Ayron del Valle (M)

TA: Aldair Salazar (AL)

ESTADIO: Alejandro Villanueva (Matute)