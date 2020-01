Guarderas “Sentí dolor y pedí cambio”

Dijo Guarderas tras no culminar duelo copero y espera llegar al choque de vuelta

Cuando Rafael Guarderas jugó la Noche Crema ante Cerro largo, no culminó el duelo, pues sintió un dolor en la pierna derecha y fue retirado. ‘Rafa’ era duda para enfrentar a Carabobo, pero arrancó.

Sin embargo, las cosas no fueron bien y volvió a sentirse de lo mismo. “Pedí mi cambio porque me volvió a fastidiar lo de la Noche Crema. Me sacarán una resonancia para conocer la gravedad”, dijo el volante.

Hoy, Guarderas trabajará de manera diferenciada, buscan que llegue sí o sí para el duelo del martes en la vuelta ante Carabobo.