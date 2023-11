Rodrygo recibió insultos racistas tras discusión con Messi

El atacante brasileño, Rodrygo Goes, fue atacado con mensajes racistas, tras todo lo ocurrido en el duelo frente Argentina.

Rodrygo compartió en sus redes sociales una noticia sobre que el jugador de 22 años fue víctima de mensajes racistas. Estos ataques se dieron después de la filtración de la discusión que Rodrygo tuvo con Lionel Messi en el partido contra Argentina en la fecha 6 de las Eliminatorias Sudamericanas.

El cruce de palabras de Rodrygo Goes y Lionel Messi inició por los incidentes en la tribunas donde los futbolistas argentinos salieron del campo. El delantero del Real Madrid acusó de cobardes a los jugadores argentinos. Como respuesta, la leyenda de la ‘Albiceleste’ mandó a callar a Rodrygo, mencionando que son campeones del mundo, no cobardes.

Lee:

La ‘charla’ entre Rodrygo y Messi habría generado la ola de insultos racistas. Ante esto, el delantero brasileño publicó el siguiente mensaje en sus redes sociales:

“Los racistas siempre están de servicio. Mis redes sociales fueron invadidas de insultos y todo tipo de tonterías. ¡Está ahí para que todos lo vean!”

“Si no hacemos lo que ellos quieren, si no nos comportamos como ellos creen que debemos, si usamos algo que les molesta, si no agachamos la cabeza cuando nos atacan, si ocupamos espacios que ellos creen son solo suyos, los racistas toman medidas con su comportamiento criminal. Su mala suerte. ¡No pararemos!”

Puedes leer también: ¿Dani Alves continuará en la cárcel?