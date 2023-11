Fútbol Femenino: Barcelona golea sin piedad al Real Madrid

Hoy se jugó el primer derbi femenino de la temporada en la Liga Femenina Española donde las poderosa escuadra femenina del Barcelona no tuvo piedad ante sus archirrivales del Real Madrid, donde La ganadora del Balón de Oro, Aitana Bonmati, domina mientras las estrellas inglesas Keira Walsh y Lucy Bronze ayudaron a encajar la goleada en el Estadio de Montjuic.

Bonmati abrió el marcador en el minuto 17 y a partir de ese momento fue todo el Barça. Cuatro goleadoras diferentes: Caroline Graham Hansen, Mariona Caldentey, Claudia Pina y Vicky López encontraron el fondo de la red mientras el equipo local lograba una cómoda victoria ante una Real Madrid sin respuestas durante todo el encuentro.

El resultado mantuvo el comienzo 100% ganador del Barcelona en la campaña de la Liga F. Ahora están seis puntos por delante del Madrid en segundo lugar, habiendo acumulado una notable diferencia de 37 goles en sólo nueve partidos en lo que va de la presente campaña.

El Barça femenino, todo conquistador, aspira a completar toda la temporada con un récord ganador e impecable, algo que lograron durante la campaña anterior. También buscan retener el trofeo de la Liga de Campeones, iniciando la fase de grupos con una victoria reciente por 5-0 sobre el Benfica. Mientras tanto, el Madrid espera que la lesión de tobillo que sufrió la estrella mundialista Linda Caicedo durante la paliza no sea demasiado grave.

El próximo partido de ambas serán en el certamen continental, la Champions Femenina donde las vigentes ganadoras se medirán ante el Frankfurt mientras que las Madrileñas visitaran Estocolmo para medirse al Hacken por el mismo torneo entre el miércoles y jueves respectivamente.

Fc Barcelona Women vs Real Madrid women

Head to Head last 13 matches

1-0✅

3-1 ✅

4-0 ✅

4-0 ✅

5-2 ✅

3-1 ✅

5-0 ✅

1-0 ✅

3-1 ✅

4-1 ✅

4-0 ✅

6-0 ✅

9-1 ✅

Aggregate score 53-7

NEVER SEEN A ONE SIDED RIVALRY 😂😂😂@ChaaliiyKay pic.twitter.com/goLZY5dROP

— 𝖗𝖎𝖈𝖍𝖎𝖊 (@prokellyy) November 19, 2023