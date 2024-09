Roger Alderete se refirió al polémico título de 1934

Roger Alderete, el exinvestigador de la FPF, manifestó su postura por el polémico título de 1934 entre Alianza y la ´U´

Una vez más se vuelve a mencionar el polémico tema del campeón del título nacional de 1934: una disputa entre Alianza Lima y Universitario que al parecer no tendrá un fin. El exinvestigador de la Federación Peruana de Fútbol se refirió al tema y reveló la respuesta que le dio el expresidente de la FPF, Manuel Burga, al presentar su informe sobre el ganador de aquella edición.

“El reglamento con el que se jugó el torneo de 1934, mencionan que Alianza fue campeón del torneo absoluto. El campeón absoluto era aquel que, concluído el torneo, acumulaba la mayor cantidad de puntos. Para esto se tomaba el puntaje del torneo de primeros equipos y un cuarto de punto de torneo de reservas“, señaló Roger Alderete.

Puedes leer:

El exinvestigador de la FPF explicó el motivo por el cual hubo una polémica por el título de 1934: “Lo que sucede a partir de los años es que hay una confusión porque la prensa confunde torneo de primeros equipos con torneo absoluto. Entonces, Universitario mismo señala que son campeones de primeros equipos, no señala que son campeones absolutos”.

Además, Roger se refirió al trofeo que tiene Universitario en sus vitrinas: “Hasta dónde yo sé, por supuesto que puedo equivocarme, pero me he intruido en la materia, la Federación Peruana de Fútbol no entregaba trofeo alguno, solamente entregaba un premio económico. No sé de dónde habrán sacado esa réplica“.

También reveló lo que le dijo Manuel Burga al entregarle el informe sobre el ganador del título: “Yo cumplí mi trabajo y me retiré, no me dijo más, yo me quedé un poco sorprendido. Al cabo de un tiempo le volví a preguntar porque me habían llamado periodistas preguntándome y me dijo pues “si han esperado 80 años, que sigan esperando un año o dos años más“.