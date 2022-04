Rojas aceptó las disculpas de Rodríguez: “Tranquilo, no pasa nada”

Robert Rojas habló por primera vez después de la fractura de tibia y peroné que sufrió el pasado miércoles contra Alianza Lima por la primera fecha del grupo F de la Copa Libertadores.

“Cuando estaba más tranquilo, vi el video de la lesión. Hay que estar fuerte, no hay otra.Es la primera vez que me lesiono así de mal… Me pidió disculpas el jugador de Alianza (Aldair) y le dije ‘tranquilo, no pasa nada”.