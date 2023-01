Rolando Bellido: “Estamos el 20 de enero y aún no está resuelto todo lo de la Liga 1 2022”

El presidente del Ayacucho FC, Rolando Bellido, señaló que agotará toda vía legal en el TAS para permanecer en la Primera División y lamentó la lentitud con la que trabajar las autoridades en la FPF para emitir fallos.

“Estamos el 20 de enero y aún no está resuelto todo lo de la Liga 1 2022. Es lamentable, no sé por qué tanto demoran en resolver los temas. La queja nuestra es cómo las autoridades pueden soportar tanto perjuicio a un club. Para nosotros es deficiente que no resuelvan temas de julio, es un caos la FPF”, señaló el mandamás de los ‘Zorros’.

Además, Bellido comentó: “Vamos a agotar toda vía legal. Es prioritario estar en la Liga 2, pero a esta incertidumbre el reglamento dicen otras cosas”.

Sobre si cuentan con un equipo, aseguró: “Tenemos un equipo base, hemos tenido coordinaciones con jugadores extranjeros. Pero siendo claros, no hemos tenido pretemporada. La base está preparada a un 70% para cualquier alternativa de juego”.

Por último,el presidente de Ayacucho FC, sostuvo. “Lo que tenemos que trabajar es a largo plazo, pero si tenemos a nivel de autoridades este ritmo, nunca va a progresar el fútbol peruano. Todos merecen respeto, esto no se debe permitir, esperemos que las autoridades reflexionen”.