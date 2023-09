Romelu Lukaku fue presentado en la AS Roma

AS Roma de José Mourinho oficializó a Romelu Lukaku como nuevo refuerzo. El delantero belga estará cedido hasta 2024.

Romelu Lukaku logró fichar por la Roma tras no lograr unirse ni al Inter de Milán ni a la Juventus. El atacante de 30 años llega procedente del Chelsea, en donde no tiene lugar. La AS Roma pagó alrededor de 5 millones de euros por el préstamo y cubrirá el salario del belga de 7,5 millones. La llegada de Lukaku a la capital italiana fue muy esperada por los ‘Giallorossi’. Tanto así que su vuelo fue el más visto en el mundo.

Lee:

Lukaku viene de una regular etapa con el Inter de Milán. En su vuelta al equipo nerazzurri, el belga se reencontró con Lautaro Martínez, volviendo a mostrar un buen nivel anotando 10 goles y dando 6 asistencias en 25 partidos por Serie A. En Champions League llegó hasta la final, pero su participación es más recordada por la jugada donde se interpuso en el gol de su compañero, Di Marco. A pesar de ello, el Inter quería contar con Lukaku para esta temporada, pero el belga arruinó la relación con la dirigencia al estar negociando al mismo tiempo con la Juventus.

Lo cierto es que Lukaku ha podido mostrar su mejor nivel en el campeonato italiano. En la Serie A registra un total de 57 goles con 18 asistencias en 97 encuentros. Era considerado en su primera etapa con el Inter de Milán como uno de los mejores delanteros del mundo. No obstante, sus malas decisiones lo llevaron a ser el fracaso más grande en la historia del Chelsea.

Lukaku dio el salto al ‘Big Six’ de Inglaterra con el Manchester United. Con los ‘Red Devils’ no pudo justificar los más de 84 millones de euros de su fichaje. Es asi que el Inter de Milán apostó por él, pero decidió marcharse de malas formas al Chelsea. Con los ‘Blues’, Lukaku mostró un nivel aún más bajo y volvió a fracasar en un grande de la Premier League. Ahora el club de Stamford Bridge busca deseperadamente venderlo a un alto precio para recuperar parte de los 113 millones de euros de su inversión por Lukaku.