Romelu Lukaku: “Quiero, desde el fondo de mi corazón, volver al Inter”

Inesperado. Romelu Lukaku es el centro de atención en Londres por sus recientes declaraciones. El delantero belga llegó al Chelsea por una inmejorable cifra de 115 millones después de ser campeón en Italia con el equipo nerazzuri, pero no es el presente que él esperaba. Al ‘9’ de los ‘blues’ no le gusta el esquema de Thomas Tuchel.

Al ‘Tanque’ no le calza el estilo de juego del técnico alemán y lo dijo sin tapujos. “Físicamente estoy bien, pero no estoy contento con la situación en Chelsea. Tuchel ha elegido jugar con otro sistema. No estoy contento y es normal. Lo único que puedo hacer es no rendirme y seguir como un profesional”, explicó para Sky Sports del Reino Unido.

Además, manifestó su deseo de regresar a donde fue la gran figura: El Inter de Milán. “Tengo al Inter en el corazón y espero volver a jugar allí. Quiero, desde el fondo de mi corazón, volver al Inter. No lo quiero hacer al final de mi carrera, sino cuando todavía esté al máximo nivel”, sentenció.

Romelu Lukaku says he turned down a move to #MCFC in 2020, and only decided to swap Inter Milan for #CFC when his request for a new contract in Italy was rejected this summer.

