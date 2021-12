Carlos “Pibe” Valderrama le dio varios consejos a Luis Díaz

Carlos “Pibe” Valderrama, ex futbolista colombiano, habló sobre su compatriota Luis Díaz y le dio varios consejos para que triunfe en Europa.

Carlos “Pibe” Valderrama, ex futbolista colombiano, habló sobre su compatriota Luis Díaz y le dio varios consejos para que triunfe en Europa. El “Pibe” halagó demasiado al delantero del Porto y además comentó que es un jugador de categoría.

“‘Lucho’ está haciendo lo que tiene que hacer, aprovechando la oportunidad. Poco a poco ha crecido como jugador, porque como persona no ha tenido ninguna clase de problema. El hombre no ha cambiado. Al contrario, sigue de la misma manera. Está en aprendizaje, pero tenemos un jugador de categoría y lo está demostrando internacionalmente”, comentó Valderrama

El “Pibe” exige que Luis Díaz se esfuerce bastante en el Porto FC y para que luego pueda despegar a club grande de Europa: “A mí me gustaría, pero todo depende de él. Él tiene que cumplir con lo que le pide tácticamente el técnico, pero con el balón: invente, usted tiene capacidad, potencia y gol. Eso lo quiero ver en la Selección Colombia”.

Finalizando su entrevista comentó como es el presente de la Selección Colombiana en las Eliminatorias y ya tiene sus fijos. Para él, solo David Ospina, Juan Guillermo Cuadrado y Wilmar Barrios son los titulares.

“El problema es que no encontramos el equipo. Si me preguntas cuál es el equipo titular de la Selección Colombia, te puedo dar tres que juegan siempre: David Ospina, Cuadrado y Barrios; de resto entran y salen. De once a tres es complicado para el técnico”, finalizó.