Thomas Tuchel sobre Romelu Lukaku: “Hablaremos con él”

El técnico del Chelsea dio su punto de vista sobre el comentario del goleador belga. Para el campeón de Europa hay cierta sorpresa.

Remezón ‘blue’. Thomas Tuchel habló con la prensa sobre lo dicho por Romelu Lukaku, su delantero. El goleador belga dijo que le gustaría volver al Inter, equipo donde fue figura estelar y campeón en Italia, y eso le sorprendió al técnico germano. Las declaraciones del ‘Tanque’ no gustaron nada en la dirección técnica del equipo londinense.

“Siendo sincero, no me gustaron (las declaraciones) porque traen un ruido que no necesitamos. Hablaremos con Lukaku de puertas hacia adentro. Me sorprende porque no lo veo infeliz, al contrario. Podemos tomarnos un tiempo para tratar de entender qué está pasando con Romelu, no refleja su actitud diaria”.

Lo más resaltante de las declaraciones de Thomas Tuchel

El ex estratega del Borussia Dortmund y PSG fue claro: Esas declaraciones no ayudan para nada en la interna del club. Recordemos que la queja principal de su actualidad es porque Tuchel eligió jugar con un sistema que a Lukaku no le favorece. Esa es la principal causa de su desazón, pero no niega que seguirá luchando un puesto por ser profesional.

El dato de cierre es que Thomas Tuchel llegó a Stamford Bridge en enero del 2021. Es decir, con cuatro meses en el cargo se encargo de llevar al Chelsea a lo más alto de Europa. Gracias a su táctica, el equipo de Fulham (Londres) es bicampeón de UCL (2020/21) desde que lo consiguiesen en 2011/12.