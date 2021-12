Jorge Mendes: “Cristiano Ronaldo está muy contento en Manchester United”

Sigue firme. Cristiano Ronaldo vive y disfruta su presente en Inglaterra. El ‘7’ de Portugal y Manchester United sigue siendo fundamental para los ‘Red Devils’ de cara a las aspiraciones de fin de temporada. Y fue Jorge Mendes, su agente y amigo personal, quien se encargó de fortalecer esa postura para Sky Sports.

Para el hombre de negocios, CR7 se encuentra muy feliz en la ciudad de Manchester y quiere seguir en su línea: destacar y conseguir logros importantes. “Cristiano Ronaldo está muy contento en el United. Continuará con sus sólidas y grandiosas actuaciones, como siempre, en su carrera. Va a ser una gran temporada para él, estoy seguro”.

Las declaraciones recogidas son parte del post-partido que afrontó el equipo de Ralf Rangnick. Manchester United venció por 3-1 al Burnley y el ‘Comandante’ participó con gol (35′) y asistencia -a Scott McTominay (8′)- para ubicar a su equipo en el 6° de la tabla general con 31 puntos, a 4 de puestos de Champions League.

