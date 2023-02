Romero: “Esperemos que el señor presidente de la FPF cumpla sus estatutos”

Oscar Romero, presidente de la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional, se refirió a la posibilidad que se modifique el reglamento y señaló que Agustín Lozano, presidente de la FPF, debe respetar el estatuto

“Estatutariamente la sub comisión de fútbol, los miembros que han remitido esta carta, están advirtiendo que se cumpla el estatuto. Esto quiere decir que previamente debe ir a consulta de la sub comisión, ahora esperemos que el señor presidente de la Federación cumpla sus estatutos, dictan normas en la FPF, estatutos, reglamentos y no se cumplen. Creo que deben tener en cuenta la Federación que está investigada por organización criminal, por coacción, cuidado con esto que puede agravar el tema”, señaló para Radio Ovación.

Agregó: “Los equipos están en todo derecho de poner esto a conocimiento de la fiscalía de organización criminal. La Federación me parece que está perdiendo los papeles y así no son las cosas, tiene que respetar el contrato entre los clubes y el operador en general, tiene que respetar el reglamento que se ha aprobado y respetar el estatuto. Si esto no es así creo que estamos de más y cada uno va a hacer su propio reglamento. Me parece que no está haciendo lo correspondiente la Federación y esperemos que esto se solucione porque si esto sigue así va a terminar todo judicializado. Lamentablemente el ente rector nos ha puesto en esta situación al interponer esta demanda de declaración judicial y su medida cautelar ante el Poder Judicial y no haber ido a la justicia deportiva”.