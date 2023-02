Cantuarias: “La única salida para el bien de fútbol peruano es la renuncia de Lozano”

El expresidente de Sporting Cristal, Felipe Cantuarias, aseguró que algunos clubes a fines a la FPF ya están pensando que la única salida para el bien del fútbol peruano es la renuncia del presidente Agustín Lozano

El expresidente de Sporting Cristal, Felipe Cantuarias, aseguró que algunos clubes a fines a la FPF ya están pensando que la única salida para el bien del fútbol peruano es la renuncia del presidente Agustín Lozano. El directivo también se refirió sobre el equipo celeste que esta noche buscará revertir el resultado conseguido ante Nacional en Paraguay.

“Si no hay nada qué ocultar porque Agustín Lozano no dice qué hicieron con la plata que repartieron a los clubes que sí están con 1190. Esta FPF tiene cero credibilidad y con un presidente así no hay ninguna posibilidad de salir de la crisis. La vez pasada revisé unas encuestas que informaban que el 90 por ciento de los encuestados aseguraba que Agustín Lozano tiene que renunciar y el 87% decía que estaba comprometido con casos de corrupción. Por ello, creo que está tomando cuerpo en varios clubes, luego de hablar con algunos presidentes, que la la única salida para el bien del fútbol peruano es la la renuncia de Lozano”, dijo Cantuarias en Radio Ovación.

El expresidente de Cristal no se guarda nada y comentó que “resulta muy extraño que no se quiera resolver este tema de los derechos de TV cuando el presidente tiene la facultad de hacerlo. Incluso, la Fifa siempre se opone a que se judicialice temas de este tipo y acá quien judicializó fue la misma FPF. La única solución es juntarse todos y encontrar un modelo que es ganar o ganar. Hay alternativas de solución mixtas o híbridas, pero que eso no solo funcione para Liga 1 sino también para Reservas y Liga 2 con el objetivo de promover el desarrollo de todo el fútbol peruano”.