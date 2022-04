Ronald Araujo renovó su vínculo con el Barcelona hasta 2026

El club catalán ha comunicado la ampliación del contrato del central uruguayo Ronald Araujo para las próximas cuatro temporadas. Es pieza clave en el esquema de Xavi

El club catalán ha comunicado la ampliación del contrato del central uruguayo Ronald Araujo para las próximas cuatro temporadas. Es pieza clave en el esquema de Xavi. El Barsa analizará otras opciones de cara a la próxima temporada, sin embargo, ya se sabe que el noruego Haaland no entra en sus planes.

Araujo dijo lo siguiente sobre su revocación con el Barcelona: “Es una felicidad enorme poder quedarme aquí, estar muchos años más. Es fruto de mucho trabajo. Agradezco a todos los técnicos que me han ayudado. Cuando llegué al B era algo tremendo llegar al primer equipo. El trabajo se está haciendo muy bien”.

Además, añadió lo siguiente: “Es una felicidad enorme que la gente grite uruguayo. Recuerdo que el primer partido que fui al Camp Nou vi cómo la gente le gritaba a Luis y pensaba que ojalá algún día me gritasen a mí”.

ARAUJO RENOVÓ CON EL BARSA:

En ese sentido, Ronald Araujo agregó lo siguiente sobre su renovación de contrato: “Ojalá que puedan llegar muchos títulos. Desde que llegué al Barça B, con mi forma de ser, me involucré, me hizo querer, ser uno más… cuando llegué al primer equipo también traté de no cambiar nada. La gente me respeta y sabe que puede contar conmigo en cualquier situación”.

Por último, dijo lo siguiente: “En la cancha también. Que esté gritando sé que ayuda mucho, a mi personalmente y al equipo. Me siento muy querido”.