Ronald Koeman: “Estoy donde tengo que estar y quiero disfrutar”

La estadía de Ronald Koeman como entrenador del Barcelona aún se encuentra en la cuerda floja. Pese a ello, este indicó que su prioridad es preocuparse en pasarla bien durante el tiempo que seguirá al mando de los azulgranas.

“Es verdad que no me gusta lo que pasó cuando iba en el coche, pero me gusta más la gente que sabe. Estoy donde tengo que estar y quiero disfrutar. Sé cómo funciona esto. Quiero disfrutar. Si son 8 años, si son 3 meses, si es 1 año… no hay problema”, declaró.