Rubert Quijada: “Trato de ayudar a mis compatriotas”

Defensa de Alianza Lima conversó en exclusiva con Todo Sport, donde nos contó como ayuda a sus compatriotas que sufren ante el estado de cuarentena en el Perú, además nos dio sus impresiones de estos primeros meses en le cuadro blanquiazul y lo que le depara a la selección de Venezuela, entre otros temas.

Escribe: Raúl Bazán Chocos

1. ¿Cómo estás viviendo estos días de cuarentena?

Positivamente al estar con mi familia. Los días se hacen bastante cortos. Estuve hablando con mi esposa, y desciframos que, por primera vez, después de muchos años, pude compartir tantos días seguidos con ella.

2. En buena hora trajiste a tu familia…

Ahora a los venezolanos nos exigen una visa para poder entrar al Perú. Ellos no la tenían. Yo entre con pasaporte comunitario, pero él de ellos todavía estaba en proceso. Cuando supe de la cuarentena, pedí a la directiva agilicen el trámite y lo hicieron en tiempo récord, por lo que estoy agradecido.

3. Muchos de tus compatriotas en Perú están sufriendo por la cuarentena…

Muchos vinieron a trabajar, a buscar un nuevo rumbo. Y muchos viven el día a día. Es complicado para ellos, por eso, trato de ayudarlos. Es difícil ayudarlos a todos.

4. ¿De qué manera los ayudas?

Hay varias páginas en internet de venezolanos en el Perú, ahí todos tratamos de darnos la mano. Me contacto con los que más lo necesitan, dejan su número de teléfono, vemos donde viven y podemos apoyarlos en lo que necesiten, si les falta para el alquiler, para su comida y cosas básicas.

5. Cómo tomaste la reducción de sueldos del equipo?

Hay que ayudarlos. Lo conversamos entre los jugadores, y tomamos la iniciativa de esa reducción de sueldo. Se acordó el porcentaje, solo falta la autorización del club.

6. ¿Cómo te estás entrenando?

Mi casa no es muy espaciosa, por lo que no es lo mismo el entrenamiento, igual uno trata de adecuarse para cumplir lo que deja el preparador físico. Todas las noches veo una serie de videos que me ayudan a entrenar, también nos dieron una dieta para no subir de peso.

7. ¿Has tenido la oportunidad de hablar con Mario Salas?

Si, ahora que se anunció su llegada tuvimos una conversación, al igual que con todo el plantel. Todos pondremos de nuestra parte para que vaya de lo mejor

8. ¿Qué crees que salió mal con el profesor Bengoechea?

Esto es fútbol, varía constantemente y las cosas no siempre salen bien. Yo estoy muy agradecido con el profe y su cuerpo técnico. He tenido tiempo de compartir con él. Es una persona muy querida, se hace querer. Pero, como te dije, esto es fútbol. Debemos voltear la página, y ver lo que se viene con el profe Salas.

9. ¿Qué opinas sobre el tema de las indisciplinas?

Lo conversamos en el camerino. Hay cosas que son íntimas del equipo, pero si lo conversamos, y el tema quedó allí.

10. ¿Dónde te sientes más cómodo? ¿Cómo central o lateral?

No me considero lateral izquierdo. Tengo calidad para salir jugando, pero no me siento cómodo en esa zona. Estoy fortalecido como central. Y es muy raro que esté de lateral, salvo una emergencia como en el partido con Racing.

11. Te has adaptado muy rápido al fútbol peruano…

La experiencia que tengo me lleva a eso. Adaptarme al sistema de juego. No me costó mucho la idea del profe, era bastante buena. Línea 3 o línea de 4, y por allí intentó hacer otras cosas de la mejor manera. Este es un club grande y debes entregarte al cien por ciento.

12. ¿Qué tal la complementación con Alberto Rodríguez?

Más que como jugador, lo veo como persona. Es un señor, un personaje bastante respetable y querido acá en Perú. Yo tengo 30 años y un largo recorrido, pero al jugar con él todos los días me sorprende y aprendo cosas suyas,

13. ¿Y cuál es la diferencia con el venezolano?

En Venezuela somos más verticales. En el Perú hay que tocar más la pelota, es más bonito, y más vistoso.

14. Eres uno de los extranjeros que se ha metido más rápido en el corazón de los hinchas…

Antes de llegar, yo no magnificaba lo que era Alianza para el Perú. Y sin duda la hinchada es bárbara. Desde que llegue me he sentido querido. De verdad, estos momentos difíciles y errores puntuales que he cometido, me respaldan. Eso me motiva a siempre dar lo mejor de mí dentro de la cancha.

15. ¿Con qué jugador has llegado a tener mejor afinidad?

Con Cristian (Zúñiga) porque es mi compañero de concentración. Nos hacemos bromas. Estamos en comunicación. Así que puedo decirte que todos me llevo bien. Estoy agradecido con ellos, porque me hicieron la adaptación mucho más fácil. Me dieron la mano, me ayudaron.

16. ¿Cómo ves lo que queda de la Copa Libertadores?

La posibilidad está. Todavía depende de nosotros mismos. Con Racing fue un error puntual que cometí. Lo digo con mucha responsabilidad. Contra Nacional tuvimos la posesión de la pelota y creamos ocasiones de gol. Los errores en copas internacionales son así, te equivocas una vez, y te hacen un gol.

17. ¿Cómo ves a Venezuela de cara a las Eliminatorias?

Tenemos una buena camada de jugadores, que compiten en las mejores ligas del mundo. Por eso, estas eliminatorias a Qatar, los venezolanos tenemos la bendición y las herramientas para pelear un cupo en las eliminatorias más difíciles del mundo.

18. ¿Qué jugador venezolano te ha sorprendido y le ves un gran futuro?

Rómulo Otero, Jefferson Soteldo la está rompiendo en el Santos, Yangel Herrera en la primera división de España. Tenemos jugadores en el exterior, y compitiendo, porque muchos jugadores van al exterior y no juegan.

19. Jugaste en la victoria sobre Paraguay la última fecha de las eliminatorias, ese resultado ayudó a Perú a clasificar al Mundial

Fue un resultado importantísimo, nunca lo habíamos hecho. Ellos buscaban la clasificación al mundial, nosotros no teníamos nada que perder. Demostramos el compromiso que mantuvimos durante toda la eliminatoria.

20. ¿Cómo ves a la selección peruana?

Juega muy bien al fútbol. Tiene mucha tenencia del balón y jugadores importantes. Mantienen una buena selección y el buen momento de los futbolistas en ligas internacionales. En muchos países del mundo hay un peruano. Por eso están haciendo un buen papel con la selección de Perú.