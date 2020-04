No está del todo bien

Hohberg reveló que a veces le duele la ciática, y que luego de la cuarentena, lo verá con los médicos

El hábil y talentoso atacante de la ‘U’, Alejandro Hohberg, es uno de los jugadores claves en el esquema del ‘profe’ Gregorio Pérez. El popular ‘Enano’ viene trabajando en su casa, respetando la cuarentena, y se le ha visto de lo normal, pero no es así, pues a través de una videollamada con su compañero de club, Jesús Barco, a veces le duele el nervio ciático.

“Todo bien, entrenando en casa. A veces me duele la parte ciática, trabajo normal, pero en ocasiones duele. Luego de esta ‘para’ ya me veré que es exactamente, ahora con esto de estar en casa, no se puede hacer nada”, dijo Hohberg.

Si bien es cierto, el ‘Enano’ reiteró que no es grave, es consciente que luego de la cuarentena es una de las cosas que hará primero, pues no quiere perjudicar al club.

La ciática es una inflamación del nervio ciático que sale de la espalda (región lumbar), y va por la parte interna de los glúteos llegando hasta los pies. La solución para prevenir estos malestares son los tratamientos, y se puede entrenar con normalidad, pero sin ser muy exigentes.

Nada lo detiene

Hpohberg tiene algo muy claro, que la lucha por estar en el equipo titular está complicada, pues Urruti se recuperó y busca meterse al equipo principal, por ello, no se puede descuidar porque le pueden quitar el puesto.