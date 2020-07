La ‘Pulga’ no la vio

En discreto partido, Seattle Sounders no pudo derrotar al San José Earthquakes por el Grupo F del MLS is back

En un duelo que abrió el grupo F del torneo especial ‘MLS is back’, Seattle Sounders del delantero peruano Raúl Ruidíaz igualó 0-0 con el San José Earthquakes de Marcos López, quien no fue convocado. La ‘Pulga’ esperaba estrenar su capacidad goleadora en este torneo, sin embargo, no aprovechó las escasas ocasiones que tuvo para vulnerar la valla californiana. El partido se jugó en el Complejo ESPN de Walt Disney World’s Resort.

En los 90 minutos, las grandes figuras fueron los porteros de ambos equipos. Ruidíaz se notó con predisposición pero ello se fue apagando ante las pocas llegadas del cuadro del noroeste que dependía de Nicolás Lodeiro. Mientras tanto, en San José destacaba el defensa mexicano Oswaldo Alanís quien resistió las arremetidas del equipo de Ruidíaz.

Una de las más claras del partido la tuvo el atacante nacional casi sobre el final, pero el golero argentino Daniel Vega le ganó el mano a mano cuando estaba solo frente a él.