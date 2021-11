Rummenigge: “Su salida no debería haberse producido”

Karl-Heinz Rummenigge, ex directivo del Bayern Múnich, habló sobre que David Alaba no hubiese salido del club alemán y esto dijo en una entrevista para Sky90.

Karl-Heinz Rummenigge, ex directivo del Bayern Múnich y también ex leyenda del club, dijo que hubiesen presionado a David Alaba para que no se vaya del club alemán. Ahora el nuevo jugador del Real Madrid, David Alaba está destacando demasiado en esta temporada.

El jugador austriaco es la nueva sensación en la reciente temporada. Por eso Rummenigge dice que era jugador fundamental en el Bayern Múnich, no era para que se vaya ya que actualmente ven que tienen problemas defensivos.

“Básicamente, creo que todo el mundo está de acuerdo en que esta salida no debería haberse producido. No lo olvides, el chico creció en el Bayern Múnich. Jugó allí durante 13 años y siempre ha sido una parte importante del ADN del Bayern”, aseguró el ex jugador alemán.

Al ser preguntado de nuevo por las razones que llevaron a Bayern y Alaba a no entenderse y a provocar una ruptura: “Desafortunadamente, todo se atascó un poco en algún momento. Ya sea económicamente o atmosféricamente. Eso es difícil de evaluar ahora. Lo principal es que, lamentablemente, ya no está allí. Creo que esta salida al menos no ha sido debidamente compensada. Creo que en el caso de Alaba todos hicimos todo. Desafortunadamente, todo el asunto se atascó en alguna parte. Y llegó a la conclusión de que quería dejar el club porque obviamente tenía una oferta muy interesante del Real Madrid”, finalizó.