Sábado de fútbol: Horarios y canales hoy 11 de mayo del 2024

Lee el calendario de todos los partidos de fútbol programados a nivel mundial para hoy, sábado 11 de mayo.

Conoce la programación de los partidos de hoy, los horarios y los canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. Además, no te pierdas el importante encuentro entre Sport Huancayo vs. Alianza Lima por el torneo de laLiga 1 Te Apuesto 2024 y el duelo entre CF Montreal vs. Inter Miami por la MLS. Entérate aquí de toda la información de las competiciones del fútbol mundial.

Programación partidos de hoy, sábado 11 de mayo:

Liga 1 Te Apuesto – Perú

3:00 p.m. Sport Boys vs. Comerciantes Unidos – GOLPERÚ

3:30 p.m. Cusco FC vs. Carlos A. Mannucci – Liga 1 MAX, Liga 1 Play

6:30 p.m. Sport Huancayo vs. Alianza Lima – Liga 1 MAX, Liga 1 Play

9:00 p.m. César Vallejo vs. Los Chankas – Liga 1 MAX, Liga 1 Play

LaLiga – España

07:00 a.m. Mallorca vs. Las Palmas – STAR+, ESPN 2

09:15 a.m. Villarreal vs. Sevilla FC – D Sports, DGO

11:30 a.m. Granada CF vs. Real Madrid – STAR+, ESPN 2

2:00 p.m. Athletic Club vs. Osasuna – STAR+, ESPN 5

Premier League – Inglaterra

06:30 a.m. Fulham vs. Manchester City – STAR+, ESPN

09:00 a.m. Tottenham vs. Burnley – STAR+

09:00 a.m. West Ham vs. Luton Town – STAR+, ESPN 2

09:00 a.m. Everton vs. Sheffield United – STAR+

09:00 a.m. Newcastle vs. Brighton – STAR+, ESPN

09:00 a.m. Bournemouth vs. Brentford – STAR+

09:00 a.m. Wolverhampton vs. Crystal Palace – STAR+

11:30 a.m. Nottingham Forest vs. Chelsea – STAR+, ESPN

Bundesliga – Alemania

08:30 a.m. RB Leipzig vs. Werder Bremen – STAR+

11:30 a.m. Mainz 05 vs. Borussia Dortmund – STAR+

Serie A – Italia

11:00 a.m. Nápoli vs. Bologna – STAR+

1:45 p.m. AC Milan vs. Cagliari – STAR+, ESPN

Liga 2 – Perú

5:00 p.m. Deportivo Municipal vs. Santos FC – Nativa

MLS – Estados Unidos

6:30 p.m. CF Montreal vs. Inter Miami – MLS Season Pass (Apple TV)

6:30 p.m. Philadelphia Union vs. Orlando City – MLS Season Pass (Apple TV)

6:30 p.m. Atlanta United vs. DC United – MLS Season Pass (Apple TV)

7:30 p.m. FC Dallas vs. Austin FC – MLS Season Pass (Apple TV)

Liga Profesional – Argentina

12:30 p.m. CA Huracán vs. Defensa y Justicia – Fanatiz, AFA Play, TyC Sports

1:30 p.m. Godoy Cruz vs. Barracas Central – Fanatiz, AFA Play

3:30 p.m. Independiente vs. Talleres Córdoba – Fanatiz, AFA Play, TyC Sports

5:45 p.m. River Plate vs. Central Córdoba – Fanatiz, AFA Play, STAR+, ESPN