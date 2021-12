Saffadi: “Todos saben lo que significa la camiseta del Boys”

Diego Saffadi, nuevo jugador de Sport Boys del Callao, habló tras incorporase a la ‘Misilera’ para la temporada 2022.

Soñaba con un reto como este y ahora lo tiene; Diego Saffadi, una de las revelaciones de la Liga 1 2021, habló tras llegar al Sport Boys del Callao. El ex jugador de Alianza Atlético anotó 5 goles y otorgó 3 asistencias en 17 partidos este año y ya apuntó a superar estos números con la camiseta ‘rosada’.

El atacante de 24 años reveló la razón por la que llegó a Sport Boys: “Todos saben lo que significa la camiseta del Sport Boys. Cuando hablé con Lander Aleman (presidente de Alianza Atlético, su ex equipo) le dije que si había la posibilidad de jugar una copa internacional, no lo iba a pensar y la iba a aceptar”.

El delantero ‘rosado’ mencionó lo que significa llegar a uno de los clubes más tradicionales del país: “Llegar a Sport Boys es un paso importante en mi carrera. Es lindo estar en un equipo con una hinchada como la del Boys. La actitud nunca va a faltar en los partidos”, declaró en Radio Ovación.

El ex jugador de Alianza Atlético analizó la última temporada de su ex equipo: “Tuvimos muchas bajas. Cuando estuvimos completos dimos pelea contra todos. En lo personal, cuando me pusieron a jugar intenté dar todo. Creo que me fue bien, pero la lesión en la segunda parte me jugó en contra”.

Para finalizar, Diego habló sobre el inicio de la pretemporada de la ‘Misilera’ y respecto a la posición que ocupará en el equipo: “En la pretemporada hablaré más con el profesor Manzo. Si me preguntas dónde me siento cómodo, diría que de doble 9 o de 9 de área”, concluyó.