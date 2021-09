“Salir bicampeón es más difícil”: Omar Merlo

Omar Merlo, jugador de Sporting Cristal, habló sobre el momento que vive el elenco rimense y sobre las chances de lograr el bicampeonato.

El sueño de la hinchada celeste desde hace un par de temporadas es lograr el bicampeonato nacional. El plantel ‘cervecero’ se puso como objetivo lograr el ‘bi’ para tener satisfechos a la hinchada rimense. Pese a esto, Omar Merlo sabe que será complicado, más no imposible, lograr el sueño del bicampeonato.

El defensor central de Sporting Cristal analizó lo que viene siendo este 2021 para el club del Rímac: “Ha sido un año con muchos partidos, pero hermoso para nosotros porque nos gusta jugar. Tuvimos una seguidilla importante. Si bien no pudimos avanzar en la Copa Libertadores, sí lo hicimos en la Copa Sudamericana. Jugamos muchos partidos internacionales y en la Copa Bicentenario llegamos hasta la final”.

El jugador argentino reveló que no se arrepiente de haberse quedado en Cristal: “A inicios de año, no sabía si iba a seguir en Cristal. Por suerte, decidí quedarme y fue una linda decisión. Siempre me gusta jugar, pero el que decide es el cuerpo técnico. Hay mucha competencia en el equipo”.

Por último, el central de 34 años se refirió a lograr el bicampeonato nacional: “Salir bicampeón es más difícil. Dejas la vara alta en el primer torneo y sabes que el siguiente torneo lo tienes que pelear sí o sí porque eres el campeón. Es más difícil pero también es más lindo”, concluyó el experimentado futbolista.

Actualmente, Sporting Cristal es líder de la tabla acumulada y se mantiene como el equipo con más chances de gritar campeón al finalizar la temporada. El próximo encuentro que tendrán que afrontar los dirigidos por Roberto Mosquera será mañana ante UTC, el enfrentamiento se jugará a las 13:15 hrs.