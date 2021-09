‘Goyo’ Pérez sobre lograr el título: “No depende de nosotros”

Gregorio Pérez, entrenador de Universitario de Deportes, habló sobre las chances que tiene la ‘U’ de lograr el campeonato en este año.

Son 10 puntos los que separan a Universitario de alcanzar la cima de la Fase II a solo siete jornadas para concluir con la Liga 1. Pensar en el campeonato es algo complicado y eso lo sabe bien Gregorio Pérez, quien dejo en claro su perspectiva de este tema.

El ‘Goyo’ reveló que no depende de ellos lograr el campeonato en este 2021: “La realidad de la tabla y la diferencia de puntos, no depende de nosotros los resultados. Nosotros somos conscientes de que tenemos que ganar, sumar la mayoría de puntos, pero no depende de nosotros. Entendemos que la ‘U’ es un equipo grande y que no puede quedar fuera de la competición internacional, pero de ahí a crear falsas expectativas, no pasa por mi cabeza”.

El entrenador del elenco merengue resaltó el gran trabajo realizado en la zona defensiva ante San Martín: “Siempre que se gana el tiempo corre a favor. Nosotros nos basamos primero en tratar de trabajar los 90 minutos pensando en el cero sin dejar de pensar en el arco rival, pero nuestro mensaje fuerte fue la forma defensiva, potenciar esa zona y para después pasar al ataque”.

Por último, el DT uruguayo se refirió acerca de las lesiones de Hernán Novick e Iván Santillán: “Lamentablemente, Santillán no está en las mejores condiciones para estar en el plantel, necesita más días de recuperación. El caso de Novick también es lo mismo. La semana pasada trató de tener la intención de hacer una prueba si podía estar y lamentablemente no. Va a llevar algunos días más. Para este partido no va a estar. No me puedo aventurar a decir qué pasará la próxima semana”, concluyó en director técnico de 73 años.