San Martín sube como la espuma

Le ganó a Cantolao 2-1 y logró su segundo triunfo consecutivo.

Terminaron pidiendo la hora. La Universidad San Martín derrotó por 2-1 a Cantolao en el arranque de la última fecha de la primera fase de la Liga 1 Movistar.

Ambos equipos no se habían acomodado en el partido y a los 2 minutos, el paraguayo Franco Zanelatto avanza hacia el área rival y remató desde fuera del área para el 1-0 sorprendiendo a Erick Delgado, quien creyó que el balón se iba afuera. Los santos intentaban por medio de Gaspar Gentile y Nicolás Figueroa. Sin embargo, Cantolao empezó a buscar la paridad y cuando estaba más cerca de conseguirlo, a los 31 minutos, un cabezazo de Mario Ceballos tras otro en el área, le dio el 1-1 momentáneo al ‘Delfín’.

Los santos tuvieron otro golazo tempranero con Gentile al inicio del segundo tiempo tras un contragolpe, con asistencia de Zanelatto. Con la ventaja 2-1 nuevamente de su lado, Héctor Bidoglio cambio a Yamir Oliva por Alfonso Barco y a Jairo Concha por Luis Garro con la finalidad de defender el resultado. Sin embargo, perdió la posesión del balón y, por el contrario, Cantolao estuvo muy cerca del empate, apoyado por jugadores frescos como Exlander Sanes y Daniel Tarazona.

De todas formas, supieron cuidar la ventaja y se quedaron nuevamente con los 3 puntos. Los santos han sumado 10 puntos de los 12 en disputa y están en el puesto 16 con 21 puntos, a cinco del descenso. Cantolao se queda en la decimotercera casilla con 22 puntos.

U. SAN MARTÍN (2)

Diego Penny

Saúl Salas

Jefferson Portales

José Luján

José Bolívar

Jhon Vega

Yamir Oliva

Jairo Concha

Franco Zanelatto

Gaspar Gentile

Nicolás Figueroa

DT: Héctor Bidoglio

CANTOLAO (1)

Erick Delgado

Walter Serrano

José Ramírez

José Sánchez

Orlando Núñez

Augusto Solís

Jesús Castillo

Sandro Rengifo

Yuriel Celi

Junior Ponce

Mario Ceballos

DT: Hernán Lisi

ÁRBITRO: Joel Alarcón

GOLES: Franco Zanelatto 2’, Gaspar Gentile 49’ (USMP). Mario Ceballos 31’ (CAN)

CAMBIOS: Santiago Rebagliatti x Nicolás Figueroa, Alfonso Barco x Yamir Oliva, Luis Garro x Jairo Concha (USMP). César Barco x Jesús Castillo, Exlander Sanes x Sandro Rengifo, Daniel Tarazona x Junior Ponce (CAN).

TA: Franco Zanelatto, Yamir Oliva, Santiago Rebagliatti, Gaspar Gentile (USMP). Walter Serrano, Augusto Solís, Exlander Sanes, Orlando Núñez (CAN)

ESTADIO: Alberto Gallardo (Lima).

FRANCO ZANELATTO (San Martín)

“Feliz por el gol pero más que nada por el triunfo. Lo merecemos, somos un gran grupo. Por suerte mi gol fue rápido. Cantolao luchó hasta el final. Héctor me pide siempre que juegue abierto y que encare todas las jugadas. Estamos levantando y esperamos seguir en esa buena racha”.

MARIO CEBALLOS (Cantolao)

“Molesto por el partido. No creímos que era para perderlo, estábamos más cerca del empate y nos hicieron muy fácil el segundo gol. Sabíamos que era una final para ellos, pero por errores puntuales nuestros no nos llevamos ni siquiera el empate. Hay que corregir lo que se hizo mal y a seguir trabajando”.