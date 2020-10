Ronald Koeman: “No tengo ningún problema con Griezmann”

El holandés Ronald Koeman desvelado que habló con Griezmann “sobre su posición y sobre el rendimiento, que tiene que ser el máximo”. FC Barcelona, Ronald Koeman, repasó la actualidad del equipo azulgrana y la situación de Griezmann un día antes de su partido contra el Coliseum. Por ello, el técnico holandés mandó un claro y directo mensaje a Griezmann, con el que habló ayer. El entrenador delrepasó la actualidad del equipo azulgrana y la situación deun día antes de su partido contra el Getafe en elPor ello, el técnico holandés mandó un claro y directo mensaje a, con el que habló ayer.

“Yo estuve hablando con él ayer por la tarde, no por lo que ha dicho. Hemos hablado sobre su posición y rendimiento. Le he dicho que yo busco lo mejor para el equipo, y si creo que es mejor que él se mueva por la banda derecha. Él está haciendo lo máximo que puede hacer: trabajar, ser disciplinado… En un Francia–Holanda, jugó en la banda derecha. Pero el entrenador manda y el jugador debe dar el máximo rendimiento. No hay que hablar tanto de un futbolista o compararlo con nadie”, manifestó Ronald Koeman.

“Ojalá que dentro de poco haya gente en el campo. Es lo mejor que nos puede pasar. Es complicado jugar sin gente, es raro. En Ucrania, hay, en otros, no… En cada país es diferente y depende de las normas. Pero no puedo opinar sobre cuándo habrá gente”, indicó.

“Todo el mundo ha vuelto con ganas y alegría. Después de la sesión, ya decidiremos. Creo que Messi puede jugar los cuatro partidos. Hablo con ellos y luego decidimos. Pero Leo lleva muchos años jugando un calendario muy apretado. Además, si no juega está más cansado. Si hay un tema médico, ya es otra cosa”, agregó Ronald Koeman.

Por último, Ronald Koeman dijó que “todos tenemos derecho a hablar y sabemos que estas cosas pueden pasar”. “Todo el mundo trabaja bien y busca oportunidades de jugar. Los que han estado con sus selecciones han estado bien y han jugado y descansado. Están con ganas de participar. Veo muy bien a los jóvenes, el futuro del Barça está ahí”, concluyó.