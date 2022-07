Santiago Ormeño a la hinchada del Chivas: “Si me apoyan es más probable que les dé las alegrías”

Santiago Ormeño, delantero de Chivas, aseguró que se encuentra feliz en su nuevo club y pidió que los hinchas lo alienten bastante

“Estoy aquí, feliz, que a lo mejor no les gusta mi llegada, pero si me apoyan es más probable que les dé las alegrías, que me den el voto de confianza y me voy a partir la madre por esta camiseta”, aseguró el atacante de 28 años en TUDN.

Asegura que se apoya bastante de Miguel Layún y Oribe Peralta: “Sin duda todo lo que tengo es fruto de mi esfuerzo, claro que también con un poco de suerte y otras cosas que puede ser el destino, no sé si pueda llegar a ser como ellos (Oribe, Layún), son jugadores en los que me he apoyado para estar bien mentalmente, darme cuenta que las cosas se pueden dar a mi favor”.