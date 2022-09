Santiago Ormeño: “Reynoso me ha dirigido, pero creo que eso no influye en nada”

El delantero del Chivas, Santiago Ormeño, se sumó el último domingo a la Selección Peruana en Estados Unidos con miras a los amistosos ante México y El Salvador

El último domingo, Santiago Ormeño fue uno de los convocados que llegó al hotel de concentración de la Selección Peruana y no ocultó su felicidad por ser considerado por el entrenador Juan Reynoso en este nuevo ciclo, tras la salida de Ricardo Gareca.

“Estoy muy contento de formar parte. Es un nuevo comienzo. Esperemos sea magnífico este nuevo proceso. Ya conozco a Reynoso. Me ha dirigido, pero creo que eso no influye en nada. Me conoce y por algo estoy aquí. Espero continuar y poder dar lo mejor de mí como siempre ha sido”, señaló el delantero de Chivas, en diálogo con el programa Fútbol en América.