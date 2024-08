Santiago Ormeño vuelve a ser convocado a la selección peruana

El delantero del Puebla nuevamente tendrá la oportunidad de defender ‘la bicolor’

Jorge Fossati dio a conocer la lista de convocados para los partidos ante Colombia y Ecuador por la fecha doble de las Eliminatorias que se jugarán en setiembre. Dentro de las novedades de la convocatoria resalta el llamado al delantero Santiago Ormeño, después de casi un año de ausencia.

El primer llamado de Santiago Ormeño a la selección fue en el año 2021 para la Copa América de ese año que se desarrollo en Brasil. El ex Real Garcilaso fue, junto a Gianluca Lapadula, las novedades de Perú en ataque, ante la ausencia de Paolo Guerrero y Raúl Ruidíaz. A lo largo del certamen, Ormeño ingresó desde el banquillo en todos los partidos sin conseguir marcar ni asentarse en el once titular.

Su desempeño en la Copa América sirvió para que Ricardo Gareca lo llamase nuevamente con la ‘bicolor’ para los partidos de Eliminatoria. En octubre de ese mismo año, Ormeño estuvo convocado para los encuentros ante Chile, Argentina y Bolivia; aunque sólo sumo minutos en la derrota ante ‘La Verde’.

Santiago Ormeño fue convocado para los partidos de Eliminatoria pero nunca consiguió asentarse entre los titulares. El ‘Tigre’ decidió llevarlo a Qatar para disputar el partido de repechaje ante Australia, donde el centrodelantero no disputó minutos. Tras la eliminación de Perú, no fue convocado para partidos oficiales hasta el 2023 en la segunda fecha doble de la Eliminatorias ante Chile y Argentina, donde tampoco sumó minutos. Durante su paso por la selección, Santiago Ormeño disputó 11 partidos con la ‘bicolor’ en los cuales no anotó goles.

¿Cuál es el presente de Santiago Ormeño?

Santiago Ormeño continúa desplegando su fútbol en México. Actualmente se encuentra cedido a préstamo en el Puebla, club con el que alcanzó su mejor nivel, por parte de las Chivas. Desde su llegada a ‘La Franja’, Ormeño disputó 17 partidos en los cuales anotó 4 goles.

