Scaloni: “No somos candidatos ni favoritos a nada”

Lionel Scaloni, técnico de la selección argentina, aseguró que no son favoritos a nada en Qatar 2022 pero indicó que son un equipo difícil. El entrenador mostró su molestia por tener que jugar el sábado.

“No somos candidatos ni favoritos a nada. Pensar que por haber ganado hoy vamos a ser campeones es estar errados. Hoy jugamos un gran partido y somos un equipo difícil. Seguimos siendo los mismos”, dijo Scaloni.

Agregó: “El planteo de Polonia no me sorprendió porque fue mérito nuestro. No le permitimos que haya contragolpes. Fue más mérito nuestro que errores de ellos. Que la gente disfrute. Estamos contento pero no efusivos. Me parece una locura que juguemos el sábado. No están dadas las condiciones para que así sea, porque fuimos primeros de grupo”.

Respecto al duelo ante Australia en octavos de final sostuvo: “La reflexión es que todos los rivales son difíciles. Nos ganó Arabia Saudita. El fútbol hoy es partido a partido, hay que analizar y a veces jugando bien también puedes perder. La sensación es que todos los partidos son difíciles. El que piense que Australia no lo será, está equivocado”

