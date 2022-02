Schelotto sobre Brasil: “Lo importante es sacar puntos”

Guillermo Barros Schelotto, entrenador de la Selección Paraguaya, habló sobre la difícil tarea de robas puntos en Brasil.

Paraguay se juega su última chance de ir al Mundial en una plaza complicadísima como lo es el Estadio Mineirão de Belo Horizonte. La ‘Albirroja’ está obligado a sumar en su visita a Brasil y Guillermo Barros Schelotto lo sabe; el entrenador de la Selección Paraguaya mencionó que deben dar su máximo esfuerzo para superar a la invicta ‘Verdeamarela’.

El estratega argentino analizó el partido ante la ‘Canarinha’: “El análisis que hago es que Brasil y Argentina están por encima de todos de los equipos de Sudamérica por cantidad y calidad. Un cambio en ellos no refleja un cambio en el equipo, la única manera de que nosotros podemos igualar ese nivel es dando lo máximo, sabiendo que son mejores. Tenemos que ir hasta el mayor esfuerzo posible y tratar de igualarlos, para poder ir al mundial”.

El ex DT de Boca Juniors reveló que enfrentar a Brasil es la mayor exigencia que hay en el mundo: “Con respecto al partido sería injusto para un jugador en su primera presentación donde no conoce el ambiente, el grupo, y los partidos de eliminatorias. Ponerlo en el partido contra Brasil donde la exigencia es la mayor que hay en el mundo, no podría probar un jugador, la situación es otra, ahora lo importante es sacar puntos. Después vendrá el momento”.

Por último, el entrenador de la ‘Albirroja’ habló sobre la derrota de su equipo ante Uruguay: “Fue un partido trabado y altamente parejo. Recibimos un gol y parece que el partido se termina. Eso lo debemos cambiar”, concluyó.