Se acabó la “Canchita” en Universitario

Christofer “Canchita” Gonzales puso fin a su contrato con Universitario de Deportes.

Llegó a principio de año, repatriado de Arabia Saudita con la intención de que sea a figura que los comanda a ganar el título en su Centenario pero no pudo ser así. Tras un bajísimo rendimiento, Christofer “Canchita” Gonzales, se desligó de Universitario de Deportes y ahora suena en la Florida.

En un principio, se tenía mucha ilusión sobre lo que podía dar “Canchita” Gonzáles en cuadro crema pero primero tenía que ponerse a punto físicamente para poder debutar y así fue, los hinchas cremas esperaron al jugador y, cuando tuvo minutos, no demostró lo que ellos tanto esperaban y poco a poco se fue apagando.

Una fecha que marcó al jugador, fue el partido de vuelta contra LDU en Casa Blanca, donde el jugador ingresó para darle otra cara al equipo crema que estaba luchando por la clasificación de la Copa Sudamericana pero, increíblemente, “Canchita” Gonzáles, se hizo expulsar rápidamente y acabó con las ilusiones merengues.

Luego de ese suceso, los hinchas cremas le pusieron la cruz al jugador y pedían su cabeza pero la directiva aún confiaba en el jugador que, sinceramente, no fue barato para Universitario. “Canchita” Gonzáles terminó el apertura y el equipo debía reforzarse y el jugador no entraba en el esquema del entrenador que, muchas veces, tras ser consultado por qué el jugador no aparece en lista, solo respondía: “Aquí están los mejores”.

La noticia que remeció el día, muy temprano, fue a desvinculación de “Canchita” Gonzáles de Universitario de Deportes y ahora, el volante peruano, se encuentra en condición de libre y dispuesto a conversar con cualquier equipo que apueste por él y el más cercano es Sporting Cristal, ya que, el jugador ya militó en el equipo del Rímac, donde fue una de sus figuras y quiere reeditar lo hecho anteriormente.