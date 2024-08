Fabián Bustos, la deuda más grande

– Fabián Bustos no puede ganar en ciudades de altura y a su equipo le cuesta anotar. Además se queja de todo

Universitario es el mejor equipo de local, pues gana todo y es su fuerte, porque eso lo ayudó a conseguir el Apertura. Sin embargo, la mayor deuda del cuadro crema es cuando juega de visita en ciudades de altura y los números así lo indican.

Desde que Fabián Bustos asumió el cargo de entrenador en la ‘U’, el cuadro de Ate no ha podido ganar en la sierra peruana y también le cuesta anotar goles. Y es que, lo que se vio en Arequipa, la derrota, se desnudan esas falencias de los merengues.

En lo que va del 2024, la ‘U’ ha visitado en cinco ocasiones lugares con altura, el saldo es dos derrotas y tres empates. Así es, de 15 puntos posibles solo sacó 3 puntos, número muy bajos y todavía le restan un par de visitas más.

Ante esto, el comando técnico debe trabajar en reforzar ese punto débil, porque eso podría definir la obtención del Clausura, torneo que debe ganar de manera obligatoria para ser campeón nacional. De lo contrario, las cosas podrían complicarse en el año del Centenario.

Tras la caída en Arequipa, el plantel de la ‘U’ acabó con la sangre en el ojo. Uno de los que lamenta no poder sumar en la altura es Édison Flores, quien resaltó que muchos celebran que los cremas pierdan, pues son candidatos al título.

“Todos celebran la caída de la ‘U’, obviamente estamos peleando hasta el final, recién vamos en la cuarta fecha y vamos a pelear con todo. La sensación del partido es que pudimos ganar, se perdió, pero estamos bien, estoy contento por el accionar de mis compañeros. En una falta ellos aprovecharon el partido. Tratamos de poder recuperarnos y hacer las cosas bien para pensar en el próximo partido y llevarnos los tres puntos”, expresó.

‘Orejitas’ evitó referirse a la actuación del árbitro Cartagena, y fue claro en que ellos no se quejarán. “No puedo hablar (árbitros) ya que es desgastante y no cambiará el resultado.

Seguramente saldrán las sanciones. No entro en polémicas, esto es fútbol siempre se habla de los árbitros, nosotros no vamos a llorar, vamos a seguir pensando en lo que viene. Lo externo no tenemos que preocuparnos nosotros”, concluyó.