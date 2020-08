Oliva contó su reacción al conocer su convocatoria

El mediocampista de la Universidad San Martín, Edhu Oliva, aseguró que la noticia de su convocatoria por parte de Ricardo Gareca lo llenó de emoción. “Todos estuvimos contentos en mi familia, incluso llorando. Se me escarapeló el cuerpo, ya que después de tanto haber buscado esa oportunidad, es un sueño cumplido y gracias a Dios se dio, y ahora queda seguir remando para conseguir muchas más cosas”, afirmó Oliva.

Además, contó cómo llegó a enterarse de ello. “Estaba saliendo a comprar unos muebles para mi casa y mientras manejaba me empezaron a llegar varios mensajes, luego mi hermano me llamó y me dijo que Ricardo Gareca me había mencionado”, señaló el volante santo.