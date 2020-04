Se perdió millón y medio de dólares

Por coronavirus no ingresó ese dinero por taquillas, afirma Raúl Leguía

La administración de los Leguía reveló que, en este mes y medio de ‘para’, el club perdió un aproximado de millón y medio de dólares, esto por ingreso de taquillas. Algo que duele en las arcas.

Por otro lado, los problemas internos en la ‘U’ no tienen cuando acabar. La administración de Leguía indica que no entregará las riendas del club a Moreno, pues este no es reconocido por Indecopi. “Nunca administró a la ‘U, siempre fue el títere de Gremco.

Nuestra postura ya se la hicimos llegar a la FPF. Además, los Acreedores Laborales ya mandaron un comunicado a la Federación e Indecopi”, señalaron. Además, resaltó que la parte administrativa sigue sin sobrar los meses de febrero y marzo, pues Coril cerró el tema y reconoció de manera ilegal a Moreno.