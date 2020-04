“Extraño la cancha y los partidos”

El portero de Alianza Lima conversó con Todo Sport sobre como vive la cuarentena, sus primeros meses como blanquiazul y varias anécdotas de su trayectoria

Escribe: RAUL BAZAN CHOCOS

Pese a estar eclipsado por Leao Butrón, no hay duda que Steven Rivadeneyra es un portero de garantías para Alianza Lima, pues destacó en Deportivo Municipal y a sus 25 años tiene mucho futuro por delante. El popular ‘Caico’ se confesó con Todo Sport, habló de todo en una interesante entrevista.

¿Cómo estás pasando está cuarentena?

Es una situación incómoda que vivimos, pero debemos mantener la calma para que no se complique más. Para un futbolista que está acostumbrado a la gente y a las canchas, es complicado.

¿Con quién estás pasando estos días?

Con mi enamorada, juntos en las labores domésticas y diferentes actividades. Nos ayudamos mucho.

¿Cómo estás haciendo para entrenar?

Nos mandan ejercicios en videos. Tengo aparatos en casa, pesas, ligas, colchonetas, un palo de escoba, para no perder el estado físico. Pero es complicado trabajar así.

¿Qué mas haces en tu tiempo libre?

Leo, cocino, limpio, juego play, converso con mi enamorada, uno se aburre de estar siempre en su casa.

¿Qué tal la relación con el profe Salas, ya hablaste con él?

Tuvimos una reunión virtual, se presentó al plantel, lo vi con ganas de hacer las cosas bien, conoce el medio y sabe trabajar, pues fue campeón con Cristal

¿Extrañas el futbol?

Bastante, ojalá las cosas mejoren y no se alargue más. Lamentablemente es toda una incertidumbre por ahora.

¿Cómo te has sentido en estos primeros meses en Alianza?

Muy bien, cómodo, los compañeros, el cuerpo auxiliar, todos en general me han hecho sentir importante, el cariño de la gente también es lindo. Es un sueño llegar al equipo del cual soy hincha.

¿Qué tal la convivencia con Leao Butrón?

Aprendo mucho de él. Es un referente en Alianza. No solo me ayuda a mí, sino también a Ítalo Espinoza y a Franco Saravia. Cuando me tocó jugar en Trujillo me aconsejó y conversamos.

¿Cómo tomaron la salida de Bengoechea?

Se rumoreaba antes del clásico. Luego del clásico dio un paso al costado. Nos chocó especialmente porque entre semana teníamos Copa Libertadores, pero son decisiones y se respetan,

¿Qué recuerdos de tu paso por Municipal?

Fue el club donde me consolidé. Cuando llegué me lesioné y llegó Cáceda, quería irme del club porque pensé que no iba a jugar, pero el ‘Chino’ Rivera me pidió paciencia, y cuando se fue a México tomé el puesto de titular y me fue muy bien.

¿Qué te dejó el ‘Chino’ Rivera en tu carrera?

Es un entrenador muy bueno y humanitario, lo admiro mucho, me dejó mucho como persona, es un tipo A1 y me dio muchas enseñanzas, así que estoy muy agradecido.

También pasaste por Alianza Atlético en 2017

Tenía 23 años, era suplente hasta que se lesiona el Pipa’ Carranza y tuve la oportunidad de jugar muchos partidos. Descendimos, pero crecí como jugador, pues jugué 25 partidos.

¿Has tenido algún acercamiento de la selección?

Del comando técnico todavía no, pero si han venido auxiliares a tomarme medidas, sacarme visa para alguna posible convocatoria, eso me deja contento porque sé que estoy yendo por el buen camino. Hoy lo que se necesita para ir a la selección es tener minutos, creo que actualmente hay grandes arqueros, pero tengo con paciencia.

Estuviste muy cerca de ir a los Panamericanos 2015 de Toronto…

Tengo una anécdota de ese día, el Chino Rivera me convocó a mi y a Jonathan Medina, pero en ese momento yo estaba en la San Martín y el portero titular, Ricardo Farro se lesiona y el técnico Cristian Díaz me dijo que no viaje, y me reemplazó Daniel Prieto, lo peor fue que en la semana, Farro se recuperó y no pude jugar

¿Es verdad que has jugado de delantero?

Solo en las pichangas, me divierte pero soy bastante malo. Siempre he sido arquero, porque mi papá lo fue y seguí su ejemplo.

¿Cuál crees que fue el mejor partido de tu carrera?

Municipal contra Sport Rosario en el 2018 en Huaraz, a Adrián (Zela) lo expulsan en los primeros minutos y nos entraron por todos lados, sumado a la altura tenían a “Canchita” Gonzales y Távara, pero no me pudieron hacer gol y ganamos 1-0.

¿Y tu mejor atajada?

A Felucho’ en Trujillo y a Penco contra el Boys, cabecea contra el piso, la sacó, le queda a Penco y cuando remata me vuelvo a tirar, no sé cómo lo hice.

Tuviste un partido en Juan Aurich, cuando Lobatón te mete tres golazos…

Fue en el 2014, me hizo uno de media cancha, otro olímpico y uno de tiro libre. Eran mis primeros partidos, solo tenía 19 años y no pude dormir esa noche. En la tele pusieron esos goles como propaganda y todos me fastidiaban.

¿En qué liga del extranjero te gustaría jugar?

Sigo mucho la española y la inglesa, son sueños que tengo desde niño, ojalá algún momento se pueda dar.

¿Tienes algún referente en el exterior?

Hugo Lloris, porque tiene buena ubicación y juego con los pies, también Manuel Neuer y también Iker Casillas.