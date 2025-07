¡SE QUEDA EN CALI!

Se siente cómodo, pese a que tiene ofertas.

En medio de un gran presente con el América de Cali, Luis Ramos ha demostrado no solo rendimiento deportivo, sino también compromiso con la camiseta que defiende. El delantero peruano, de 25 años, fue titular en el reciente triunfo ante Bahía por la Copa Sudamericana, y tras la clasificación a octavos, sorprendió con unas declaraciones que reflejan su vínculo con el club colombiano.

Aunque reveló que tuvo sondeos desde Argentina, Perú y otros países, su decisión fue quedarse en Colombia, convencido de que allí se siente valorado. “Habían clubes de Argentina, Perú y de otros países preguntando sobre mi persona, pero la verdad que aquí me siento muy bien, estoy muy orgulloso de jugar en América y se dan cuenta por cómo me entrego en los partidos”, declaró el atacante de 25 años, dejando en claro que su prioridad no es solo brillar con goles, sino aportar desde el esfuerzo colectivo.

La afirmación de Luis Ramos no pasó desapercibida entre los hinchas peruanos, quienes desde hace meses lo vienen siguiendo por su regularidad en el fútbol colombiano. El exjugador de Cusco FC viene siendo titular habitual en los últimos encuentros del cuadro escarlata, y si bien su último gol fue el 15 de junio ante Junior, su presencia en el once no se discute.