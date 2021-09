“Se verá una mejor versión de mí”: Beto Da Silva

Beto Da Silva, atacante de la Universidad César Vallejo, volvió a anotar un gol después de 3 años en el empate por 2-2 ante Sport Boys.

Y un día volvió a mojar. Beto Da Silva logró marcar el mejor gol de su carrera, el de regreso. El atacante de la Universidad César Vallejo anotó el primer tanto trujillano en el empate por 2-2 ante Sport Boys del Callao. A pesar del mal momento del cuadro poeta, Da Silva se mostró muy feliz por su retorno goleador, declarando que vendrán tiempos mejores.

“Estoy feliz por mi primer gol con César Vallejo. Yo siempre trabajo para eso. No se me estaban dando las cosas. Trataba de generar ocasiones para mis compañeros, pero felizmente se me dio”, dijo ‘Betoto’.

El ex futbolista de Sporting Cristal declaró: “Fue un partido importante en lo anímico y mental. Desde que llegué ‘Chemo’ supo llevarme y darme confianza. Cada vez, se verá una mejor versión de mí, tengo mucho que dar. Es fundamental la confianza que te pueda dar un técnico y ‘Chemo’ me la está dando. Todo el equipo está a muerte con él”.

“Tenemos varios partidos sin ganar, por errores nuestros quizás. Tenemos que aprovechar las oportunidades y sacar los resultados”, agregó Da Silva.

Finalmente, el futbolista de 24 años se refirió a las lesiones que lo mantuvieron fuera de las canchas durante buen tiempo: “Fue muy grande, pero sabía que me iba a recuperar pronto”.