¡SE VIENE EL TRUCKERS DAY 2025!

El deporte de arrastrar camiones llega a la Costa Verde.

El espectáculo más extremo sobre ruedas aterriza en Lima: el arrastre de camiones con las manos será la atracción principal del Truckers Day 2025. Del 19 al 21 de septiembre, la explanada de Magdalena del Mar vibrará con el rugido de motores y la fuerza de los camioneros en la celebración por el 25 aniversario del Día del Camionero Peruano.

Más de 50 camiones tuneados de todo el país y más de 30 gremios de transporte se unirán en esta gran fiesta del volante y el esfuerzo sobre ruedas. Durante tres días de celebración, el programa ofrecerá espectáculos poco comunes como el arrastre de camiones, concurso de camiones tuneados, shows en vivo, zona gastronómica y charlas sobre seguridad vial.

Además, se rendirá homenaje a los transportistas más destacados, reconociendo su aporte a la economía nacional y al abastecimiento en todo el Perú. Según los organizadores, se espera la asistencia de más de 10 mil personas en un encuentro que reunirá a marcas líderes de camiones, lubricantes, llantas y repuestos.

Una cita que no solo promete espectáculo y adrenalina, sino también la oportunidad de valorar a quienes mueven las carreteras del país. Si deseas presenciar esta experiencia, aquí está la web oficial: www.diadelcamionero.pe