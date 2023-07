Se volverían a ver viejos conocidos

Se volverían a encontrar nuevamente en un equipo

Se volverían a ver de nuevo tras cinco años sin compartir. El jugador principal de esta noticia es Andrés Iniesta, el cual tendría todo acordado con el Inter de Miami, con un contrato que sería por tres temporadas. Por lo que volvería a jugar con sus viejos amigos del Barcelona Messi, Busquets y Jordy Alba.

El ex Barcelona con el club culé consiguió treinta y dos títulos títulos en las dieciséis temporadas que estuvo, en los cuales destacan 4 Champions League. En 2018 se fue de España para buscar nuevos rumbos, jugó para el Vissel Kobe. Esto fue lo que dijo tras dejar el club chino: “Quiero seguir jugando al fútbol porque así me he seguido preparando y me siento con la capacidad y con la ilusión de seguir jugando. Pero ahora, cerrando esta etapa, veremos qué opciones posibles pueden haber. Me gustaría acabar mi carrera jugando, en un campo de fútbol. Eso quiero intentar”.

Tras haberse concretado los fichajes de tres grandes futbolistas que estuvieron el el cuadro azulgrana, el club rosado -propiedad de David Beckham– podría hacerse de los servicios de Iniesta. De esta manera, el equipo de Miami va tomando forma para afrontar lo que resta de la temporada y pelear en el torneo internacional Leagues Cup.