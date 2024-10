Sebastián Britos: «Si está la desazón de haber fallado justo cuando el equipo más lo necesitaba»

Universitario de Deportes perdió 2 a 1 ante el Sporting Cristal, a tan sólo 2 fechas de que acabe el Torneo Clausura. Con el resultado, los cremas empatan en puntos con Alianza Lima, ambos con 33, y ponen en riesgo su tan ansiado trofeo, al revivir las chances de una posible final. Uno de los más señalados tras el partido de anoche, fue Sebastián Britos, especialmente por el segundo gol de los ‘celestes’.

Britos reconoce su error

El portero uruguayo no pudo detener por completo el disparo de Fernando Pacheco y dejó la pelota viva, que lentamente se introdujo dentro del arco crema. Al respecto, el guardameta reconoció su error al termino del encuentro. «Era un partido en el que salimos a buscar, salimos a ganarlo. Por otro lado, si está la desazón de haber fallado justo cuando el equipo más lo necesitaba», comentó.

«Yo soy consciente cuando falló, no necesitó que nadie me lo recalque. Por eso, repito, me genera esa bronca que en el momento el equipo no necesitaba. Porque también nosotros entrenamos para que estas cosas no sucedan. No he fallado en ‘veintipico’ partidos que he jugado y haber fallado justo ahora», añadió Sebastián Britos.

Puedes leer:

Además, explicó que fue lo que intentó hacer ante el disparo del delantero de Sporting Cristal. «Si hay algo que le digo a mis compañeros es que no hay que subestimar ninguna pelota, ninguna, por más tonta que parezca. Lo que quise hacer fue apretarla contra el piso y no dar rebote», mencionó el ex Peñarol.

Pese a ello, el portero crema mantiene la confianza en alcanzar los objetivos del plantel, aunque aseguró que aún les quedan un par de finales. «Seguimos trabajando, convencidos de lo que el equipo viene dando, convencidos del objetivo al que apuntamos. Todavía nos quedan un par de finales más, toca encararlas con la misma seriedad y mismo compromiso que lo hemos hecho hasta ahora», expresó.

Puedes leer también: Universitario de Deportes vs. Sporting Cristal: ¿Cuánto pagan las casas de apuestas?