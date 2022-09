Sebastián Gularte: “Lo vamos a sacar adelante y que tenemos las armas para hacerlo”

Sebastián Gularte sobre la victoria de Ayacucho FC: “Lo vamos a sacar adelante y que tenemos las armas para hacerlo”

Ayacucho FC pudo romper la mala racha que esta viviendo varios partidos tras no poder sumar de tres puntos y seguir batallando para no descender. El delantero ayacuchano, Sebastián Gularte, pudo ser el héroe el partido con su doblete y darle la victoria al equipo de los “zorros” por la fecha 12 del Torneo Clausura.

“Era algo que se ansiaba desde hace un buen rato, a mí no me tocaba ganar con el equipo, pues la racha venía desde el campeonato, pero me sentía parte de esto y lo de ayer fue sacarse un peso de encima que venía de todo el campeonato”, sostuvo a un medio local.

Sobre la llegada de Edgar Ospina, aseguró: “Todo cambio de técnico repercute de alguna manera, me toca llegar con Vivas y veníamos haciendo buenos partidos y en tres encuentros seguidos, nos empataban en el último minuto. El equipo trajo esa racha negativa”.

Luego agregó: “Esto es un tema de trabajo y convicción, pues debemos pensar que lo vamos a sacar adelante y que tenemos las armas para hacerlo”.

El delantero confesó como le gusta jugar. “Me tocó jugar de punta solo y con Regabliati o Royón aunque yo prefiero jugar con otro delantero, pues me permite una mayor movilidad, me gusta recogerme por los costados y asociarme, teniendo dos puntas me da ese permiso”.

Finalmente, contó cómo avizora lo que le falta al equipo ayacuchano. “No miro mucho el fixture ni la tabla de posiciones, pues trato que no me condicione, pero son los partidos que todos quieren jugar por el nivel de los equipos que pelean arriba de la tabla. A veces nos conviene más esos encuentros, pues los equipos nos salen a atacar en busca del resultado”.

Redactor: Diego Pecho