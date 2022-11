“Seguramente sea el último mundial”: Messi previo al debut en Qatar 2022

El astro argentino, Lionel Messi, reveló cuánto significa en lo personal esta Copa del Mundo de Qatar 2022 en su carrera profesional

El astro argentino, Lionel Messi, reveló cuánto significa en lo personal esta Copa del Mundo en su carrera profesional. La Albiceleste, que además es la campeona de América, llega como una de las candidatas a levantar el Mundial de Qatar 2022. Messi quiere lograr el título mundial y llegar a lo más alto.

“Seguramente, sea el último (Mundial), la última oportunidad de cumplir el sueño que todos queremos. Hemos jugado varios partidos, estamos con ganas de empezar. Toca plasmar en el campo todas esas ganas. Es hermoso que mucha gente que no es argentina quiere que gane Argentina por mí. Estoy recibiendo, otra vez, muestras de cariño. Estoy agradecido”, dijo con una gran sonrisa el rosarino, que volvió a asegurar que se encuentra en perfectas condiciones.

“No sé si es mi momento más feliz, pero sí que me encuentro muy bien. Me agarra con otra edad, más madura. Intento disfrutar todo al máximo, vivirlo con toda intensidad y disfrutar cada momento que me toque vivir. Hoy disfruto mucho más de todo esto. Antes no lo pensaba, simplemente disfrutaba de jugar y no daba tiempo de poder disfrutarlo mucho”, aseguró.

EL DEBUT DE ARGENTINA EN QATAR 2022:

El partido Argentina vs. Arabia Saudita será el debut del conjunto sudamericano en el Mundial de Qatar 2022. El cotejo se disputará este martes 22 de noviembre a las 5.00 a. m. (hora peruana) y 7.00 a. m. (hora argentina).

ALINEACIONES DEL PARTIDO:

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Ángel Di María.

Arabia Saudita: Mohammed Al-Owais; Saud Abdul Hamid, Abdulelah Al-Amri, Ali Al-Bulaihi, Yasir Al-Shahrani; Mohammed Kano, Abdulelah Al-Malki, Firas Al-Brika, Salem Al-Dawsari; Salman Al-Faraj y Saleh Al-Shehri.