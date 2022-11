Scaloni: “No tiene por qué ser campeón el que mejor juega”

El entrenador argentino, Lionel Scaloni, reveló cómo llega Argentina al Mundial de Qatar 2022 y opinó sobre los favoritos a ganar el título

El entrenador argentino, Lionel Scaloni, reveló cómo llega Argentina al Mundial de Qatar 2022 y opinó sobre los favoritos a ganar el título. La Albiceleste, que además es la campeona de América, llega como una de las candidatas a levantar el Mundial de Qatar 2022.

El DT de 44 años, admitió: “Los grandes favoritos no ganan los Mundiales normalmente. Hay grandes selecciones, no menos de ocho que pueden ganar el Mundial, la mayoría son europeas como en los últimos años”.

En ese sentido, agregó que: “Por motivos no futbolísticos, los sudamericanos no han tenido la posibilidad de llegar a la final, salvo la final que inmerecidamente Argentina no la ganó. Son detalles y este Mundial no será diferente. No tiene por qué ser campeón el que mejor juega, hay muchos que lo pueden conseguir”.

ARGENTINA MUNDIAL:

El partido Argentina vs. Arabia Saudita será el debut del conjunto sudamericano en el Mundial de Qatar 2022. El cotejo se disputará este martes 22 de noviembre a las 5.00 a. m. (hora peruana) y 7.00 a. m. (hora argentina).

ALINEACIONES DEL PARTIDO:

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Ángel Di María.

Arabia Saudita: Mohammed Al-Owais; Saud Abdul Hamid, Abdulelah Al-Amri, Ali Al-Bulaihi, Yasir Al-Shahrani; Mohammed Kano, Abdulelah Al-Malki, Firas Al-Brika, Salem Al-Dawsari; Salman Al-Faraj y Saleh Al-Shehri.