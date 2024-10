Selección Peruana: En busca de la recuperación

• Jorge Fossati quiere sumar puntos y mantenernos con vida

El triunfo ante Uruguay nos permitió salir del fondo de las Eliminatorias al Mundial 2026 y ahora el objetivo es tratar de robar algún punto en suelo brasileño. A un día de enfrentar al ‘Scratch’, Jorge Fossati, técnico de la Selección Peruana, destacó que el plantel se encuentra completo, luego de que los jugadores suspendidos hayan cumplido con su fecha de sanción y que los futbolistas que jugaron ante los ‘charrúas’ se hayan recuperado. Eso sí, el entrenador dio pistas de que es probable que otro once salga a la cancha del Arena BRB Mané Garrincha. Como nos demostraron el último viernes en el Estadio Nacional, cualquiera que se ponga la Blanquirroja dará todo por tratar de ganar.

“Todos los que jugaron, con números no habituales inclusive en sus propios equipos. Fue muy intenso el partido. Pero bueno, han puesto todo ellos, desde que terminó el partido, y nosotros también hemos puesto todo para que se inicie la recuperación. Se trabajo para eso. No solo el cuerpo técnico, sino también el departamento médico. Por eso insistí en viajar hoy a la tarde y ganar este entrenamiento para verlos más tácticamente. Hoy sería el primer día en que se les podría exigir físicamente, pero ya mañana jugamos. Viendo cada recuperación y en virtud de ellos definir al equipo. Está bien la recuperación y diría que no hay un solo jugador que no vaya a estar”, expresó.

“Me preguntan cuántos puntos quiero sacar hasta noviembre. Los suficientes para mantenernos en la pelea, esa es la filosofía. Tenemos que estar ahí, en la zona de pelea, para que en la recta final, que es en 2025, podamos conseguir los puntos necesarios para que Perú vaya al Mundial”, agregó.

Puedes leer:

No va por miedo. Sebastián Avellino, el preparador físico prefiere no viajar por precaución

El técnico de la Selección Peruana, Jorge Fossati, no podrá contar con su comando técnico completo para este encuentro debido a que el preparador físico, Sebastián Avellino, no formará parte de la delegación bicolor por una decisión a la que llegaron ambos.

Como se recuerda, en 2023 el colaborador del entonces técnico de Universitario de Deportes pasó algunos días detenido en una comisaría brasileña por presuntos gestos racistas contra hinchas del Corinthians durante un partido de la Copa Sudamericana. El ‘Nono’ recordó aquel episodio para explicar por qué Avellino no acompañará al equipo en esta oportunidad.

“Desgraciadamente, no va a viajar, (aunque) tiene las puertas abiertas a Brasil. Pero, increíblemente, por leyes brasileñas, si a cualquiera se le antoja denunciarlo simplemente porque buscan sacarte del partido, sin ningún tipo de prueba, ya eso es motivo suficiente para que lo puedan arrestar”, indicó el DT en diálogo con los medios desde la Videna.