Selección Peruana: La palabra del ‘Nono’

• Jorge Fossati dio conferencia de prensa y dijo que Calcaterra, no le tiene que demostrar nada

A menos de dos semanas del partido ante Uruguay en el Estadio Nacional, el entrenador de la Selección Peruana, Jorge Fossati, ofreció una conferencia de prensa donde habló sobre diferentes temas. El técnico uruguayo se pronunció acerca de las ausencias más importantes, como las de Paolo Guerrero, André Carrillo, Christian Cueva y Miguel Trauco; el llamado de Horacio Calcaterra, quien está haciendo bien las cosas en Universitario de Deportes; y el juego de la selección dirigida por Marcelo Bielsa, una de las más duras del continente.

En primer lugar, destacó por qué no llamó a los mencionados jugadores. “Elegimos 26 jugadores más un invitado porque a veces tener 30 futbolistas no permite entrenarlos a todos ellos como se merecen. Optamos por el camino de tener menos y hay algunos que están en preaviso. Los demás, hay una lista larga, pero hay jugadores como André y otros que tienen un pasado importante en la selección, y yo ha he demostrado que los tenemos en cuenta, como los otros casos de Paolo, Christian, Pedro Aquino”, comentó.

Puedes leer:

Acerca de ‘Calca’, a quien lo dirigió en Universitario en el año 2023, dijo lo siguiente: “A mí Horacio no me tiene que convencer de nada, lo conozco muchísimo y sé la clase de jugador que es. En el Apertura no tuvo continuidad, pero en el Clausura eso cambió y tomé la decisión de convocarlo. El jueves estará con nosotros nuevamente”. Cabe mencionar que no se pudo sumar de inmediato a los entrenamientos porque viajó a Argentina por un tema familiar. El comando técnico de Selección Peruana sabe de la situación y le dio la aprobación.

Finalmente, se pronunció sobre el conjunto ‘charrúa’, que está en la tercera casilla de las Eliminatorias. “Es un equipo muy vertical, de los más duros del continente. Insisto: directamente hablando de Bielsa, es un hombre con un largo recorrido y con la experiencia en clubes importantes, y especialmente en selección”.